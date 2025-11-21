“En eso andábamos...”: habla garzón declarado como nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira

En las últimas horas el caso de María Elcira Contreras, desaparecida en mayo de 2024 en Limache, sumó un nuevo antecedente. Se trata de un nuevo sujeto de interés: un garzón del restaurante Las Tórtolas , quien estuvo en el lugar durante los minutos clave.

Los registros de ese día muestran al trabajador recorriendo el comedor y saliendo del local para hablar por teléfono, pese a que la carpeta policial establece que los hombres estaban a cargo solo de la cocina.

El garzón habló con Contigo en la Mañana y aclaró que la mencionada llamada telefónica fue con un integrante de su familia , a quien habría expresado su preocupación por la desaparición de la adulta mayor.

“Di una vuelta por atrás...”

Sobre los movimientos que hizo en el local, explicó que en ese momento se encontraba buscando a María Ercira, junto a los otros trabajadores. “En eso andábamos (...) el recinto es privado e igual podemos buscar”, dijo.

Consultado por su rol en la búsqueda –a la que le habría dedicado unos segundos–, el garzón respondió que no disponía de mucho tiempo: “Yo fui, di una vuelta por atrás y después me entré ”.

Finalmente, confirmó que no fue citado ni declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI), pero sostuvo que conversó con los detectives que llegaron al restaurante ese día.