Caso María Elcira Contreras: aparece nuevo sujeto de interés que podría ser clave en su desaparición

Se trata de un garzón del Fundo Las Tórtolas que no debía estar cumpliendo con su labor habitual el día de los hechos.

José Campillay

La investigación en torno al caso de María Elcira Contreras sigue avanzado y durante las últimas horas salió a la luz un nuevo rastro que podría ayudar a esclarecer los factores de su desaparición.

Y es que, conforme a los antecedentes recopilados, surgió un nuevo sujeto de interés: un garzón del Fundo Las Tórtolas, pudiendo ser una pieza fundamental para seguir atando cabos.

Según reveló el programa La Tarde es Nuestra (Canal 13), el hombre aparece en registros trabajando y atendiendo mesas el 12 de mayo de 2024, día en que ocurrió la desaparición.

Sin embargo, la carpeta investigativa de la PDI establece que en ese día no deberían haber meseros hombres atendiendo; solo mujeres se encargaban de la atención al público y los trabajadores masculinos estaban limitados a la cocina.

Carla Hernández, nieta de María Elcira, expresó su preocupación ante este nuevo dato: “Me parece increíble que no se le tome declaración a esta persona, sabiendo lo importante que era”

Dudamos de todo, a veces creo que fue a propósito (…) son demasiado los errores y omisiones”﻿, cuestionó, poniendo en tela de juicio todo lo que rodea el caso.

Otro detalle que levanta suspicacias es que, pese a lo registrado en el informe oficial, en las imágenes se observa al garzón saliendo del restaurante para hacer una llamada telefónica, además de caminar por el fundo aparentemente siguiendo instrucciones o en busca de algo.

Esta revelación sobre el garzón abre un nuevo capítulo en el caso, y las inconsistencias encontradas cuestionan el manejo inicial de la investigación, que sigue en curso en espera de más declaraciones y análisis que permitan avanzar con certezas sobre la desaparición de María Elcira Contreras.

