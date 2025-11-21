Eligen el mejor pan de Pascua de Santiago 2025: dónde comprarlo y cuánto cuesta

El Concurso del Mejor Pan de Pascua de Santiago ya tiene sus ganadores, destacando recetas que conquistaron al jurado por su textura suave, aroma envolvente y sabor.

La cata a ciegas reunió casi 50 muestras, evaluadas por chefs, periodistas e influencers gastronómicos en el café La Subida de Providencia, bajo la organización de PuntoChef.

Los tres mejores de pascua 2025 de Santiago:

Los ganadores del concurso 2025 son:

Repostrería Patty Cariño Gloria Rencoret

Los precios varían según tamaño y local: el primer lugar tiene un pan de 1 kg a $13.000; el segundo lugar ofrece un pan de 500 g a $7.500; y el tercero lugar tiene un pan de 500 g a $6.000.

Los panes de Pascua ganadores se pueden adquirir en sus locales respectivos:

Repostrería Emilio Delporte 1206, Providencia | Tel: +56989476611

Patty Cariño – Colombia 8718, La Florida | Tel: +56975162926

Gloria Rencoret – Paseo del Sena 12333, Lo Barnechea | Tel: +56993092517

Cada local permite realizar pedidos por teléfono, asegurando que los consumidores puedan conseguir su pan navideño con anticipación.