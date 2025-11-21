;

Eligen el mejor pan de Pascua de Santiago 2025: dónde comprarlo y cuánto cuesta

Las muestras fueron evaluadas por chefs, periodistas e influencers gastronómicos.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

El Concurso del Mejor Pan de Pascua de Santiago ya tiene sus ganadores, destacando recetas que conquistaron al jurado por su textura suave, aroma envolvente y sabor.

La cata a ciegas reunió casi 50 muestras, evaluadas por chefs, periodistas e influencers gastronómicos en el café La Subida de Providencia, bajo la organización de PuntoChef.

Los tres mejores de pascua 2025 de Santiago:

Los ganadores del concurso 2025 son:

  1. Repostrería
  2. Patty Cariño
  3. Gloria Rencoret

Revisa también

ADN

Los precios varían según tamaño y local: el primer lugar tiene un pan de 1 kg a $13.000; el segundo lugar ofrece un pan de 500 g a $7.500; y el tercero lugar tiene un pan de 500 g a $6.000.

Los panes de Pascua ganadores se pueden adquirir en sus locales respectivos:

  • Repostrería – Emilio Delporte 1206, Providencia | Tel: +56989476611
  • Patty Cariño – Colombia 8718, La Florida | Tel: +56975162926
  • Gloria Rencoret – Paseo del Sena 12333, Lo Barnechea | Tel: +56993092517

Cada local permite realizar pedidos por teléfono, asegurando que los consumidores puedan conseguir su pan navideño con anticipación.

ADN

Panes de pascua ganadores 2025

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad