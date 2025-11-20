Caravana Coca Cola 2025 en Chile: ¿Cuándo comienza y cuáles son las primeras ciudades que visitará? / Municipalidad de La Florida

El regreso de la Caravana Navideña Coca Cola a Chile está cada vez más cerca. Este 2025, el evento gratuito se presentará en 15 comunas de distintas zonas del país durante a lo largo de tres semanas.

Con la presencia estelar del “Viejito Pascuero” y varios personajes típico de esta fiesta, seis camiones decorados e iluminados visitarán siete regiones entre el norte y el sur.

Pero ojo, porque el espectáculo no comienza en Santiago, sino en el sur, avanzando paulatinamente hacia el centro.

Las cuatro primeras fechas, que partirán a las 20:00 horas, son:

Puerto Montt – lunes 1 de diciembre.

– lunes 1 de diciembre. Temuco – martes 2 de diciembre.

– martes 2 de diciembre. Concepción – miércoles 3 de diciembre.

– miércoles 3 de diciembre. Talca – jueves 4 de diciembre.

Por el momento, no se conoce el recorrido exacto de los vehículos y personajes, pero este debería ser informado a través de las mismas redes sociales de la empresa.

Caravana Coca Cola 2025 en Santiago: comunas y fechas

Las fechas al interior de la RM son las siguientes:

Puente Alto – Sábado 6 de diciembre.

– Sábado 6 de diciembre. Las Condes – Domingo 7 de diciembre.

– Domingo 7 de diciembre. Providencia – Martes 9 de diciembre.

– Martes 9 de diciembre. San Joaquín – Miércoles 10 de diciembre.

– Miércoles 10 de diciembre. La Reina – Sábado 13 de diciembre.

– Sábado 13 de diciembre. Peñalolén – Lunes 15 de diciembre.

– Lunes 15 de diciembre. Renca – Martes 16 de diciembre.

– Martes 16 de diciembre. La Florida – Miércoles 17 de diciembre.

– Miércoles 17 de diciembre. Maipú – Jueves 18 de diciembre.

El cierre de todo, con espectáculo de drones incluido, será en Coquimbo durante la tarde-noche del sábado 20 de diciembre.

“Estamos muy contentos de poder reunir a las personas para vivir el espíritu navideño y conectar con la ilusión y unidad que esta época representa”, sostuvo Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile.