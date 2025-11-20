Caravana Coca Cola 2025 en Chile: ¿Cuándo comienza y cuáles son las primeras ciudades que visitará?
El evento gratuito llegará a 15 comunas del país y la mayoría de las presentaciones serán en Santiago.
El regreso de la Caravana Navideña Coca Cola a Chile está cada vez más cerca. Este 2025, el evento gratuito se presentará en 15 comunas de distintas zonas del país durante a lo largo de tres semanas.
Con la presencia estelar del “Viejito Pascuero” y varios personajes típico de esta fiesta, seis camiones decorados e iluminados visitarán siete regiones entre el norte y el sur.
Pero ojo, porque el espectáculo no comienza en Santiago, sino en el sur, avanzando paulatinamente hacia el centro.
Las cuatro primeras fechas, que partirán a las 20:00 horas, son:
- Puerto Montt – lunes 1 de diciembre.
- Temuco – martes 2 de diciembre.
- Concepción – miércoles 3 de diciembre.
- Talca – jueves 4 de diciembre.
Por el momento, no se conoce el recorrido exacto de los vehículos y personajes, pero este debería ser informado a través de las mismas redes sociales de la empresa.
Caravana Coca Cola 2025 en Santiago: comunas y fechas
Las fechas al interior de la RM son las siguientes:
- Puente Alto – Sábado 6 de diciembre.
- Las Condes – Domingo 7 de diciembre.
- Providencia – Martes 9 de diciembre.
- San Joaquín – Miércoles 10 de diciembre.
- La Reina – Sábado 13 de diciembre.
- Peñalolén – Lunes 15 de diciembre.
- Renca – Martes 16 de diciembre.
- La Florida – Miércoles 17 de diciembre.
- Maipú – Jueves 18 de diciembre.
El cierre de todo, con espectáculo de drones incluido, será en Coquimbo durante la tarde-noche del sábado 20 de diciembre.
“Estamos muy contentos de poder reunir a las personas para vivir el espíritu navideño y conectar con la ilusión y unidad que esta época representa”, sostuvo Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile.
