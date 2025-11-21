Tras la sorpresiva eliminación de la Universidad de Concepción a manos de Español de Osorno en los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, una inesperada noticia remeció el básquetbol chileno.

Todo luego que Evandro Arteaga, histórico jugador nacional, anunció su retiro del alto rendimiento con la camiseta del “Campanil”, con el que ganó cuatro ligas, además de otros tres trofeos de Copa Chile y tres Supercopas de básquetbol.

“La decisión no es de un día para otro. Es algo que se va madurando con el tiempo. Yo lo he venido madurando, claro que no se puede un 100% de un rato para otro, pero lo vine madurando hace un par de años. Se me empezó a cruzar la idea en la cabeza hasta que ya con la última lesión que tuve, que tuve que entrar a cirugía y fue bastante complicada la vuelta, decidí ponerle fin a la carrera, a dejar de jugar y ya enfrentar otras cosas y la segunda etapa de la vida, por así decirlo”, reconoció en diálogo con ADN TOP el formado en Petrox, quien también tuvo pasos por Colegio Los Leones de Quilpué, ABA Ancud y Colo Colo.

“Fue una carrera bastante larga, bastante linda, pero como te cuento, no una decisión que es de un momento para otro, sino que se va madurando, que no se llega a madurar completamente hasta que uno asume el retiro”, remarcó Evandro Arteaga, que ha ido tomando con calma sus primeros días ya alejado de la práctica profesional de la actividad.

“No he tenido mucho tiempo como para estar solo, reflexionar. Quedamos eliminados en Osorno, vino el viaje. Se hizo bastante mediático. Llegué acá y he estado atendiendo cosas. No he tenido mucho tiempo de procesarlo, de reflexionar y, por otra parte, mejor que así sea, que sea con el tiempo, poco a poco, lentamente, porque es un cambio de estilo de vida, era todo una logística en base al deporte que ahora ya no va a estar y sin duda va a impactar. Lo hemos llevado bastante bien hasta el momento”, enfatizó quien, según las estadísticas del periodista Mauricio Segura, es el máximo anotador de triples en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol con 1.070 aciertos.

“Es mérito al esfuerzo, a lo que me entregaba el deporte. De verdad me entregué en cuerpo y alma al deporte desde que tuve la conciencia con el básquetbol, desde los 16 años hasta ahora, a los 43 años. Es lindo y gratificante poder apreciar esos números, pero más allá de los números, es el darme cuenta estos días, a través de tanto mensaje, de tantas felicitaciones, agradecimiento, de lo que influyó mi actuación, mi dedicación al deporte en la vida de otras personas, de otros niños”, dijo quien acumuló 409 partidos, convirtiendo también 5.992 puntos, siendo el máximo goleador en la historia del torneo. Todos datos que excluyen su etapa en la Dimayor.

“En el día a día, que yo estaba como en piloto automático, por así decirlo, uno no se percata de esas cosas. Si bien uno hace clínicas, uno da consejo a los niños, hay muchas instancias en que uno participa formando, dando consejos y todo, aun así uno no se percata hasta el momento ahora que la gente realmente te cuenta las experiencias, los relatos y que dice “chuta, parece que de verdad algo bueno hice” y contribuí en varios desarrollos de niños y de personas, que eso es lo más gratificante", reflexionó al cierre Evandro Arteaga en ADN TOP.