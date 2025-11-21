Club Deportivo Universidad Católica abre cupos gratuitos en favor de paratriatletas en el Ironman 70.3 de Pucón / Club Deportes Universidad Católica

Durante esta semana, el Club Deportivo Universidad Católica hizo un importante anuncio de cara a la edición 2026 del Ironman 70.3 de Pucón.

Esto luego que los organizadores del evento, que se realizará el 11 de enero en la zona lacustre de la región de La Araucanía, comunicaron que 20 para atletas tendrán la opción de disputar gratuitamente la prueba.

“Nuestra misión es consolidar el deporte como un espacio inclusivo para todos. Queremos que cada deportista, sin importar sus desafíos, pueda ser parte de experiencias significativas y únicas como el triatlón de Pucón”, expresó el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, Francisco Urrejola.

“Abrir estos cupos para los paratriatletas es un hito muy significativo. Agradecemos al Club Deportivo Universidad Católica por su trabajo en materia de inclusión. Estas iniciativas permiten seguir proyectando al deporte paralímpico que ha tenido tan buenos resultados”, complementó al respecto en la ceremonia el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

A pocos días de la Teletón, los deportistas con discapacidad que deseen competir gratuitamente en el Ironman 70.3 de Pucón podrán enviar sus antecedentes al correo infoironman@cduc.cl, instancia de donde se escogerá a los 20 beneficiados.