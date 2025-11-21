;

De la Danza al Circo: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

El Consejo Nacional de Artes Escénicas reconoció al dramaturgo en la categoría Autores y a la soprano en Ópera, valorando sus extensas trayectorias y aportes al patrimonio vivo.

Mario Vergara

De la Danza al Circo: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

El Consejo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer, por cuarto año consecutivo, a los ganadores del Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Este galardón reconoce la excelencia, creatividad y contribución de artistas y compañías al desarrollo del sector en diversas disciplinas.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, destacó la importancia de este reconocimiento:

“Hoy conmemoramos a quienes han dejado una huella profunda en las artes escénicas chilenas. Con este reconocimiento, no sólo valoramos sus trayectorias y aportes creativos, sino también su capacidad de inspirar a nuevas generaciones, ampliar audiencias, abrir espacios y fortalecer comunidades en todo el país a través del arte”.

Revisa también:

ADN

El premio, establecido por la Ley 21.175, se entrega desde el año 2022 y los ganadores son seleccionados por el Consejo Nacional de Artes Escénicas a partir de un llamado público.

Ganadores de la Edición 2025 por Categoría

La presente edición reconoció a figuras de larga trayectoria, referentes del teatro comunitario y artistas con proyección internacional:

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad