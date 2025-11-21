De la Danza al Circo: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

El Consejo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer, por cuarto año consecutivo, a los ganadores del Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Este galardón reconoce la excelencia, creatividad y contribución de artistas y compañías al desarrollo del sector en diversas disciplinas.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, destacó la importancia de este reconocimiento:

“Hoy conmemoramos a quienes han dejado una huella profunda en las artes escénicas chilenas. Con este reconocimiento, no sólo valoramos sus trayectorias y aportes creativos, sino también su capacidad de inspirar a nuevas generaciones, ampliar audiencias, abrir espacios y fortalecer comunidades en todo el país a través del arte”.

El premio, establecido por la Ley 21.175, se entrega desde el año 2022 y los ganadores son seleccionados por el Consejo Nacional de Artes Escénicas a partir de un llamado público.

Ganadores de la Edición 2025 por Categoría

La presente edición reconoció a figuras de larga trayectoria, referentes del teatro comunitario y artistas con proyección internacional: