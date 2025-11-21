“Gracias a todos”: Ignacia Moll se refiere por primera vez a su participación en el Miss Universo 2025

Ignacia Moll volvió a situar a Chile en un lugar destacado del Miss Universo luego de terminar dentro del Top 12 de la edición 2025, igualando el desempeño alcanzado el año pasado por Emilia Dides.

La final se llevó a cabo en Pak Kret, Tailandia, con la presencia de 120 candidatas inicialmente, reducidas luego a 30 semifinalistas.

‘Ina’, la representante chilena, logró destacarse con confianza y elegancia en varias pruebas, incluido el desfile de traje de baño y un vestido de noche que la llevó a la docena final de concursantes.

Sin embargo, no logró meterse al selecto Top 5 final, donde compitieron las representantes de México, Tailandia, Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil.

La ganadora del certamen fue Miss México, en medio de polémicas que incluyeron una denuncia por maltrato verbal atribuida a un directivo del concurso y un incidente durante la coronación donde 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, dejando a la reina mexicana con solo cuatro finalistas para celebrar.

Tras la competencia, Moll expresó su gratitud hacia el apoyo recibido desde Chile con un mensaje breve pero emotivo en sus redes sociales.

“Gracias a todos los que estuvieron conmigo hoy, cada mensaje, cada asado en familia para ver la final hizo que todo esto valiera la pena. Gracias﻿”, escribió, acompañado de emojis que reflejan emoción y patriotismo.

El paso de Ignacia consolida una racha positiva para nuestro país en el certamen de belleza, luego de que Emilia Dides también lograra llegar al Top 12 en 2024 y que anteriormente Celeste Viel alcanzara el Top 20 en 2023.

Aunque Chile no ha ganado la corona desde Cecilia Bolocco en 1987, el protagonismo de estas candidatas renueva el entusiasmo nacional y muestra una nueva imagen moderna y empoderada de la mujer chilena frente al mundo.

Así, Inna Moll no solo destacó por su belleza, sino también por su naturalidad, carisma y el mensaje cultural que llevó al certamen, convirtiéndose en una de las favoritas del público durante toda la competencia. Su participación dejó una huella importante que fortalece la presencia de Chile en este prestigioso evento internacional.