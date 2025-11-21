Claves de la primera vuelta en redes sociales: Kast y Jara lideraron menciones, pero Parisi generó alto “impacto silencioso”

Un análisis de la consultora Simbiu sobre la reputación digital de los candidatos presidenciales en la primera vuelta reveló que la conversación en redes sociales estuvo marcada por el volumen de menciones hacia José Antonio Kast y Jeannette Jara, pero también por el “fenómeno” de Franco Parisi, cuya baja presencia generó una influencia digital alta y sorprendente.

La consultora revisó más de 300 mil menciones a los ocho candidatos desde el inicio oficial de sus campañas, el 17 de septiembre.

Jara concentró el sentimiento más negativo

En el ranking de presencia digital, la conversación fue encabezada por Kast (34,3% de las menciones) y Jara (27,1%). No obstante, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó el mayor volumen de actividad:

Interacciones: Jara acumuló 18,2 millones de reacciones , el nivel más alto del periodo.

Jara acumuló , el nivel más alto del periodo. Sentimiento Negativo: La candidata oficialista también registró el sentimiento más desfavorable , con un 37,6% de menciones negativas.

La candidata oficialista también registró el , con un de menciones negativas. Críticas: Las menciones desfavorables se centraron en cuestionamientos a su gestión pasada como Ministra del Trabajo, su relación con Carabineros y su militancia en el Partido Comunista.

Las menciones desfavorables se centraron en cuestionamientos a su gestión pasada como Ministra del Trabajo, su relación con Carabineros y su militancia en el Partido Comunista. Perfil de Conversación: Jara generó la conversación más masculina (70,3%), marcada principalmente por las críticas.

Kast dominó la positividad y Parisi sorprendió con influencia

Por su parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, acumuló 13,2 millones de interacciones, con un sentimiento 35,3% positivo y 23,6% negativo. Los mensajes positivos se vincularon a temas de orden, seguridad y crecimiento económico. Además, Kast concentró la mayor presencia femenina (36%) en su conversación.

En el tercer lugar de la presencia digital se ubicó Johannes Kaiser (quien resultó cuarto en las urnas) con 26,5% de las referencias y más de 10 millones de interacciones.

El caso de Franco Parisi fue catalogado como un “fenómeno silencioso”:

Baja Presencia: Parisi solo concentró un 4,3% de las menciones del periodo.

Parisi solo concentró un del periodo. Alta Influencia: Sus publicaciones generaron 13,8 millones de interacciones , superando el volumen de Kast.

Sus publicaciones generaron , superando el volumen de Kast. Sentimiento Positivo: El candidato del PDG registró un 20,7% de sentimiento positivo, el segundo más alto después de Kast.

El gerente de comunicaciones de Simbiu, Leonardo Hernández, destacó que este rendimiento digital de Parisi “confirma que el candidato del Partido de la Gente logró movilizar comunidades altamente activas en el ecosistema digital, lo que puede ayudar a explicar su sorpresivo tercer lugar en las urnas del domingo pasado”.

Temas negativos y hashtag viral

Un 29,1% de las publicaciones analizadas correspondió a contenido negativo. Entre los temas más destacados se encontraron polémicas de campaña (como el evento “tunning” de Parisi), críticas de Kaiser al Gobierno en DD.HH., y acusaciones de Jara a candidatos de derecha por presunta relación con el crimen organizado.

En cuanto al liderazgo digital, el hashtag #LaFuerzaDelCambio fue el más viral del periodo, con un peak registrado en el cierre de campaña de Kast, acompañado de mensajes que contraponían “comunismo y libertad”.

Leonardo Hernández concluyó que los datos demuestran que “la conversación digital ya no es un reflejo secundario del clima electoral, sino un componente central para entenderlo”. El perfil más activo en redes fue el de hombres (67,5%), especialmente en el rango de 25 a 34 años (46,1%).