“Friends” sorprende a sus fanáticos y libera nuevos episodios de “Joey” completamente gratis

Se trata de un spin-off centrado en el carismático personaje interpretado por Matt LeBlanc.

José Campillay

No hay dudas de que Friends es una de las series más exitosas en la historia de la televisión, marcando a más de una generación y dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento.

Con 10 temporadas emitidas entre 1990 y 2004, la sitcom nos regaló momentos inolvidables que quedaron inmortalizados en 236 episodios y un relato único.

Además, sus personajes son todo un punto aparte, memorables y carismáticos, capaces de ganarse el corazón del público impulsados con una gran interpretación de los actores encargados.

Uno de ellos fue nada más y nada menos que Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc. Protagonista, parte del grupo de amigos central que nos cautivó con su humor y particular estilo de vida que lo involucraban en situaciones muy peculiares.

Fue precisamente gracias al éxito de la serie y el particular impacto que tuvo Joey, que tan solo unos meses después del final de Friends se estrenó un spin-off centrado únicamente en él.

La historia nos mostraba al actor italoamericano en una nueva aventura, esta vez alejado de sus amigos y viviendo en Los Ángeles, rodeado de un nuevo grupo de personajes y con apariciones puntuales de viejas caras conocidas.

El arranque fue demoledor, a la altura de un éxito de la época dorada de la televisión. Sin embargo, el interés se fue perdiendo rápidamente y, aunque la cadena apostó por una segunda temporada, la situación pasó a ser insostenible.

La serie, que llevaba por títulos simplemente Joey, había perdido millones de espectadores, lo que llevó a su cancelación abrupta, dejando ocho episodios restantes archivados y en el olvido.

El regreso dos décadas después

Pese a que esos episodios sí llegaron a verse en algunos territorios muy puntuales (como Irlanda o Brasil) y a editarse en una tirada muy limitada en DVD exclusiva para Canadá, nunca habían tenido una distribución masiva ni oficial.

Hoy, a más de 20 años de su final inesperado, Joey regresa de una forma muy especial para cerrar su historia como corresponde.

Y es que a través del canal oficial de Friends en YouTube se ha ido publicando los episodios inéditos del programa, aquellos que habían quedado en el olvido.

Los capítulos se identifican con el aviso de “jamás emitidos” y están disponibles en su versión original en inglés.

Para muchos seguidores, este bloque funciona como el ‘cierre definitivo del universo Friends’, al concluir por fin las aventuras en solitario de Joey Tribbiani y, de paso, poner punto final a una de las franquicias televisivas más queridas de las últimas décadas.

