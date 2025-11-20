Vive en hoteles y alojamientos esperando que Hollywood vuelva a darle la mano: el duro momento que atraviesa Kevin Spacey

Kevin Spacey ha sabido construir una destacada carrera como actor a lo largo de los años, sin embargo, en la actualidad atraviesa un duro momento profesional y personal, alejado de Hollywood y viviendo el día a día de una forma muy diferente a como acostumbraba.

En conversación con The Telegraph, el ganador de dos Oscar confesó que su vida se ha complicado de sobremanera luego de afrontar múltiples acusaciones de agresión sexual. Esto, a pesar de haber sido absuelto.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy a donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar (...) los costos en estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy poco ingreso“, comentó.

En junio de 2024, durante una entrevista con Piers Morgan, reveló entre lágrimas que su casa en Baltimore, Maryland, estaba en proceso de ejecución hipotecaria debido a que debía “millones” en honorarios legales relacionados con las múltiples demandas: “No estoy seguro de dónde voy a vivir ahora. No puedo pagar las cuentas que debo” , relató en su momento.

Sobre su posible regreso a papeles destacados en la actuación, Spacey comentó: “Estamos en contacto con algunas personas extremadamente poderosas que quieren ponerme a trabajar de nuevo. Y eso sucederá en su momento oportuno”.

“Pero también diré que lo que la industria parece estar esperando es que alguien con enorme respeto y autoridad dé permiso”﻿, señaló, con optimismo pero mostrándose cauteloso respecto a su futuro.

“Mi sensación es que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman a mi manager, Evan Lowenstein mañana, esto se terminará. Me sentiría increíblemente honrado y encantado cuando ese nivel de talento levante el teléfono”, agregó.

El deseo de volver al cine por parte de Kevin ha recibido apoyo de colegas destacados. El año pasado, Sharon Stone lo calificó como un “genio” y expresó: “No puedo esperar a ver a Kevin de nuevo en el trabajo”. Liam Neeson manifestó que la industria lo “necesita y lo extraña mucho”.