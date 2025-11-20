Un violento intento de robo de un camión ocurrido en la Autopista Central dejó a un peoneta con dos impactos balísticos en las piernas y desencadenó un amplio operativo policial para ubicar al conductor, quien ya está en manos de la policía.

Carabineros confirmó que, pese a que el trabajador fue subido a un vehículo particular por los asaltantes, no existe evidencia para hablar de secuestro, pues no hay llamadas extorsivas ni demandas asociadas.

El hecho se originó luego de un llamado de emergencia que alertó sobre una persona herida en la autopista, a la altura de General Velásquez. Al llegar al lugar, personal policial encontró al peoneta lesionado y al camión detenido pocos metros más adelante.

Según Carabineros, el herido “mantiene dos impactos balísticos en las piernas, pero se encuentra fuera de riesgo vital”. El trabajador fue estabilizado inicialmente en el SAPU Julio Acuña Pinzón y luego trasladado al Hospital Barros Luco.

El dueño del camión, que acudió al sitio del suceso, informó que la empresa mantiene un sistema de monitoreo permanente por GPS y que al notar que el vehículo abandonó su ruta, bloquearon su funcionamiento. Esa acción impidió que los delincuentes lograran concretar el robo. “Por las características que estamos viendo, el compartimento está cerrado y no habría faltante de carga”, explicó Carabineros, añadiendo que el conductor mantiene las llaves del vehículo.