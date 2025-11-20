;

Ministro Cordero descarta atentado político en caso de dirigente venezolano y apunta a robo con intimidación frustrado

“Existen dos personas detenidas de nacionalidad extranjera y los detalles del proceso investigativo se van a informar hoy día en la formalización”, afirmó.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó este jueves nuevos detalles sobre el violento episodio que afectó al dirigente venezolano Alexander Maita, director del Comando ConVzla en Chile, registrado por cámaras de seguridad y denunciado inicialmente como un “atentado frustrado”.

Según el secretario de Estado, la información recopilada por Carabineros y la Fiscalía descarta completamente que se tratara de una acción dirigida por motivos políticos.

“Lo que ocurrió ahí es, en apariencia, un robo con intimidación frustrado. Existen dos personas detenidas de nacionalidad extranjera y los detalles del proceso investigativo se van a informar hoy día en la formalización”, afirmó Cordero.

El ministro precisó que la indagatoria no ha arrojado ningún antecedente que vincule lo ocurrido con el activismo de Maita ni con amenazas transnacionales ligadas a la situación política venezolana. “Está descartado que sea un atentado o una acción contra él por su actividad de promoción de la democracia en Venezuela”, señaló, remarcando que el caso se ajusta a un delito común cuyo presunto origen sería delictual y no político.

El hecho ocurrió cuando Maita llegaba a su domicilio en Santiago y fue interceptado por cuatro individuos que se movilizaban en un vehículo. En el registro de cámaras se observa cómo dos sujetos descienden apuntándolo con un arma de fuego, instante en que el dirigente logra acelerar y escapar ileso.

La organización Mundo ConVzla denunció públicamente que se trataba de un ataque coordinado y recordó el asesinato del exteniente coronel Ronald Ojeda para justificar su preocupación.

Sin embargo, Cordero llamó a la cautela y reiteró que el Ministerio Público entregará directamente los detalles en la audiencia de formalización. Los dos detenidos pasarán a control de detención y se espera que la Fiscalía revele las pruebas recabadas, incluyendo los videos de seguridad y los antecedentes policiales de los imputados.

