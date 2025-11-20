;

Director ejecutivo de Conaf tras tragedia en Torres del Paine: “Revisaremos los protocolos de seguridad y la comunicación”

En diálogo con ADN Hoy, Rodrigo Illesca detalló que durante esta jornada bajarán a aquellos que aún están en el refugio. “Después de esta tragedia, tenemos que sacar lecciones aprendidas”, dijo.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf

20:00

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, abordó en conversación con ADN Hoy la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde murieron cinco turistas: dos mexicanos, dos alemanes y una británica.

“Ayer se hizo el retiro de los cuatro cuerpos de los fallecidos, y hoy día está la instrucción de bajar al resto de las personas que todavía están en el refugio. Eso se va a hacer vía terrestre con camionetas”, señaló.

Consultado sobre a qué hora se enteró de lo ocurrido, Illesca respondió: “A las 6 de la tarde por parte de la Dirección Regional de Conaf. Nos indicaron lo que estaba pasando y también que se había empezado a trabajar con el proceso de apoyo de los dos guardaparques que fueron a buscar a las personas”.

“Después de esta tragedia tenemos que sacar lecciones aprendidas”

Asimismo, la autoridad del organismo confirmó que “una investigación administrativa fue la que se instruyó por parte de esta Dirección Ejecutiva. La idea es determinar las eventuales responsabilidades (...) y también vamos a ver los antecedentes para esclarecer lo que ocurrió”.

“Junto a las concesionarias, y es una instrucción que se va a dar, vamos a revisar los protocolos de seguridad y la comunicación dentro de los mismos circuitos del parque. Esto para reforzar la prevención y las capacidades de respuesta ante la emergencia", agregó.

Por último, Rodrigo Illesca sostuvo que “después de esta tragedia tenemos que sacar lecciones aprendidas y dentro de éstas estamos recopilando todos los antecedentes, pero también cómo podemos potenciar y fortalecer a nuestros cuerpos de guardaparques".

