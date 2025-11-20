El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó un nuevo análisis sobre el contenido publicitario que circula en plataformas digitales, especialmente en Instagram.

En el Informe de Publicidad Sexista, el organismo señaló que detectó prácticas indebidas, calificándolas como “sexismo sutil” y “violencia estética”.

Estas manifestaciones aparecen a través de mensajes simbólicos, imágenes y narrativas que refuerzan estereotipos de género o promueven ideales físicos poco realistas.

Al respecto, la directora nacional del Sernac, Carolina González, señaló que el objetivo de este trabajo es incentivar una mirada crítica tanto en la industria como en la ciudadanía.

“Avanzar hacia una comunicación no sexista es clave para erradicar la violencia de género y construir una sociedad más respetuosa”, afirmó.

Uno de los ejemplos mencionados es una campaña de Assist Card, donde se observó un predominio masculino en situaciones de expertise y toma de decisiones, mientras las mujeres aparecen en posiciones secundarias.

También se analizó publicidad de RAM Chile, cuyo contenido refuerza valores asociados a la masculinidad hegemónica.

El organismo advirtió que, pese a los avances sociales en equidad de género, la publicidad aún reproduce estereotipos que afectan la percepción de los consumidores.

Por ello, anunció un proceso de fiscalización que podría derivar en acciones legales si se detectan infracciones a la Ley del Consumidor o a la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres.