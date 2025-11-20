;

VIDEO. Minutos de terror en ascensor: mujer graba su desesperación tras caer desde el piso 12 en Argentina

“Todo se rompió por dentro”, relató la médica mientras estaba tendida en el piso del elevador.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un grave accidente en un edificio de Nueva Córdoba, Argentina, terminó con una joven médica atrapada dentro de un ascensor que cayó varios pisos antes de impactar violentamente en la planta baja.

Michelle Figueroa, de 28 años, descendía desde el piso 12 cuando el elevador presentó una falla repentina que hizo que la cabina perdiera el control y comenzara a bajar a gran velocidad.

ADN

telefecordoba

Según relató la propia afectada en un video grabado minutos después del impacto, la cabina “empezó a acelerar de golpe” y tras varios metros de caída “todo se rompió por dentro”.

En las imágenes, Michelle aparece tendida en el piso, inmovilizada por el dolor en la columna y las rodillas, mientras pide ayuda y describe el susto que experimentó. “Estoy esperando que lleguen bomberos o la policía. No sé qué hacer y los vecinos no pueden abrir la puerta”, comentó entre lágrimas.

Revisa también

ADN

“Cuando le pasa a uno"

La joven explicó que, pese a ser médica, el shock del accidente le dificultó mantener la calma. Con poca señal en el celular y sin poder comunicarse, optó por quedarse quieta para evitar agravar posibles lesiones. “Cuando le pasa a uno, la mente se nubla. Estoy inmovilizada porque me duele todo”, señaló en el registro.

Vecinos lograron finalmente abrir la puerta del ascensor, y poco después llegaron equipos de emergencia del DUAR y personal policial. Al ser atendida, se constató que, pese a los fuertes golpes, no presentaba fracturas ni lesiones internas graves. De todas formas, fue trasladada a un centro asistencial para observación.

El edificio fue inspeccionado tras el incidente y el ascensor involucrado quedó clausurado mientras se investigan las causas de la falla. Residentes señalaron que el sistema presentaba problemas desde hace meses, incluyendo detenciones entre pisos y fallas eléctricas, situaciones que serán parte de la indagatoria técnica.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad