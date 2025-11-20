Un grave accidente en un edificio de Nueva Córdoba, Argentina, terminó con una joven médica atrapada dentro de un ascensor que cayó varios pisos antes de impactar violentamente en la planta baja.

Michelle Figueroa, de 28 años, descendía desde el piso 12 cuando el elevador presentó una falla repentina que hizo que la cabina perdiera el control y comenzara a bajar a gran velocidad.

telefecordoba Ampliar

Según relató la propia afectada en un video grabado minutos después del impacto, la cabina “empezó a acelerar de golpe” y tras varios metros de caída “todo se rompió por dentro”.

En las imágenes, Michelle aparece tendida en el piso, inmovilizada por el dolor en la columna y las rodillas, mientras pide ayuda y describe el susto que experimentó. “Estoy esperando que lleguen bomberos o la policía. No sé qué hacer y los vecinos no pueden abrir la puerta”, comentó entre lágrimas.

“Cuando le pasa a uno"

La joven explicó que, pese a ser médica, el shock del accidente le dificultó mantener la calma. Con poca señal en el celular y sin poder comunicarse, optó por quedarse quieta para evitar agravar posibles lesiones. “Cuando le pasa a uno, la mente se nubla. Estoy inmovilizada porque me duele todo”, señaló en el registro.

Vecinos lograron finalmente abrir la puerta del ascensor, y poco después llegaron equipos de emergencia del DUAR y personal policial. Al ser atendida, se constató que, pese a los fuertes golpes, no presentaba fracturas ni lesiones internas graves. De todas formas, fue trasladada a un centro asistencial para observación.

El edificio fue inspeccionado tras el incidente y el ascensor involucrado quedó clausurado mientras se investigan las causas de la falla. Residentes señalaron que el sistema presentaba problemas desde hace meses, incluyendo detenciones entre pisos y fallas eléctricas, situaciones que serán parte de la indagatoria técnica.