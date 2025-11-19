;

FOTO. “Hemos visto caer a nuestros amigos”: sobrevivientes relatan dramático escape tras tragedia en Torres del Paine que dejó 5 turistas muertos

Los excursionistas describen heridas, frío extremo y falta de apoyo durante el difícil retorno a un campamento seguro, además de acusar demoras en las gestiones de evacuación.

Martín Neut

Sobrevivientes relatan dramático escape tras tragedia en Torres del Paine

Sobrevivientes relatan dramático escape tras tragedia en Torres del Paine

Los sobrevivientes del accidente que dejó cinco turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine entregaron un duro testimonio sobre las horas posteriores al fallido cruce hacia el sector de Los Perros, ocurrido el 17 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en el grupo “Guías Torres del Paine”, un excursionista identificado como Em Dong relató que el grupo logró llegar hasta el campamento Dickson, donde aguardaban ayuda.

Según describió, “caminamos desde Los Perros hasta Dickson, pero varias personas resultaron heridas y traumatizadas”, y aseguró que aún seguían intentando ser evacuados del parque.

En su relato, acusó que la operadora Vértice y CONAF habrían dificultado el proceso de salida de quienes permanecen en la zona afectada.

Hemos visto caer a nuestros amigos”

Aunque no existen lesionados de gravedad, Em Dong advirtió que “hay muchos heridos leves que les dificultan llegar a un lugar seguro”, y añadió que, de haber casos más complejos, “habrían fallecido en la montaña”.

El escrito también evidenció las condiciones adversas que enfrentan los sobrevivientes: “estamos traumatizados, tenemos frío, nuestro equipo está dañado o mojado y nos estamos quedando sin comida ni provisiones”.

Asimismo, señaló que varios excursionistas debieron regresar al paso para colaborar en la búsqueda de personas extraviadas ante la ausencia de equipos profesionales.

Hemos visto caer a nuestros amigos y tenemos la suerte de estar vivos”, afirmó el usuario, subrayando la magnitud de lo vivido en uno de los circuitos más exigentes del parque.

Dramático escape tras tragedia en Torres del Paine

