Trump firma ley para divulgar archivos del caso Epstein y apunta contra los demócratas: “Intentan desviar la atención”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche que firmó una ley que exige a su administración divulgar archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Trump –quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura después de que parecía estar encaminada a su aprobación en el Congreso– dijo en Truth Social que había “ACABADO DE FIRMAR LA LEY PARA DIVULGAR LOS ARCHIVOS EPSTEIN ”.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias”, agregó.

Aprobado en el Congreso

El proyecto de ley, formalmente conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a favor y solo 1 en contra , mostrando un respaldo casi unánime al esfuerzo legislativo.

El Senado de forma unánime se encargó de aprobarlo sin necesidad de una nueva votación y lo remitió a la Casa Blanca, gracias a una moción que fue presentada por el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer.