;

Gigantesco incendio consume más de 170 edificios en Japón: reportan personas desaparecidas

El siniestro forzó la evacuación de al menos 175 personas durante la noche.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Personas desaparecidas y más de 170 edificios quemados es el saldo que dejó un extenso incendio declarado durante la noche del martes en un área residencial del suroeste de Japón.

El departamento de bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 (hora local) del martes, de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda.

El incendio se propagó rápidamente, arrasando una zona residencial céntrica y quemando bosques circundantes al área, que se encuentra cerca de un puerto pesquero.

Revisa también:

ADN

El fuego ha afectado ya a más de 170 edificios, entre ellos casas, y las autoridades no han sido capaces de contactar con un hombre de 76 años residente en la zona, según el balance oficial más reciente recogido por la cadena pública NHK.

El siniestro forzó la evacuación de al menos 175 personas durante la noche del martes a un centro comunitario, de acuerdo a la citada cadena.

Más de 12 horas después de ser declarado, no hay aún indicios de cuándo podría quedar extinto.

Actualmente, los bomberos continúan este miércoles intentando controlar y extinguir las llamas.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad