Gigantesco incendio consume más de 170 edificios en Japón: reportan personas desaparecidas

Personas desaparecidas y más de 170 edificios quemados es el saldo que dejó un extenso incendio declarado durante la noche del martes en un área residencial del suroeste de Japón.

El departamento de bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 (hora local) del martes, de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda.

El incendio se propagó rápidamente, arrasando una zona residencial céntrica y quemando bosques circundantes al área, que se encuentra cerca de un puerto pesquero.

El fuego ha afectado ya a más de 170 edificios, entre ellos casas, y las autoridades no han sido capaces de contactar con un hombre de 76 años residente en la zona, según el balance oficial más reciente recogido por la cadena pública NHK.

El siniestro forzó la evacuación de al menos 175 personas durante la noche del martes a un centro comunitario, de acuerdo a la citada cadena.

Más de 12 horas después de ser declarado, no hay aún indicios de cuándo podría quedar extinto.

Actualmente, los bomberos continúan este miércoles intentando controlar y extinguir las llamas.