“Por público, Wanderers y Cobreloa deberían estar en Primera División... Llevan más gente que muchos otros clubes”

El propietario del cuadro porteño, Reinaldo Sánchez, afirmó que tanto caturros como loínos merecen estar en la máxima categoría del fútbol chileno.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago Wanderers y Cobreloa dejaron abierta la llave de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, luego de firmar un empate 2-2 en un partidazo disputado este miércoles en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Al margen del resultado, el encuentro estuvo marcado por la ausencia del propietario del cuadro porteño, Reinaldo Sánchez, quien explicó a Bolavip Chile los motivos que lo llevaron a no asistir al recinto de Playa Ancha. De paso, afirmó que tanto el elenco caturro como los loínos merecen estar en Primera División.

“El partido lo vi por la tele, yo ya no voy al estadio. El juego está diferente, hay tipos que fabrican penales, esto ha cambiado mucho”, sostuvo el dirigente.

Respecto al cruce entre caturros y loínos, el empresario microbusero sostuvo que ambos clubes deberían estar en la máxima categoría del fútbol chileno: “Por el público, porque llevan más gente que muchos clubes de Primera, que no llevan a nadie”.

En otros temas, el expresidente de la ANFP se refirió a la búsqueda de un nuevo técnico para la selección chilena y puso sus fichas sobre un entrenador chileno. “Hay técnicos chilenos que tienen buena calidad. Además, todos los años salen una cantidad de técnicos nuevos”, lanzó.

“Yo nunca he visto que Argentina tenga un técnico extranjero, y creo que Ancelotti es el primer extranjero en Brasil. Aquí se acostumbra a traer gente de afuera, y el periodismo ha influido mucho en eso, yo he visto periodistas que opinan y no han jugado nunca a la pelota”, agregó.

