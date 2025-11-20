;

Hinchas de Ñublense y Rangers lamentan la muerte de histórico portero chileno: “Irreparable pérdida”

A sus 74 años, falleció Antonio Muñoz, referente del arco en Chillán y Talca.

Una lamentable noticia remeció a los hinchas de Ñublense y Rangers de Talca este jueves, luego de que se enteraran de la muerte de Antonio Muñoz, histórico arquero de ambos clubes, a los 74 años.

El guardameta defendió los colores de los chillanejos entre 1974 y 1979, período en el que consiguió el título de la Primera B y el ascenso protocolar a Primera División en 1976.

Además, con los “Diablos Rojos” mantuvo durante décadas el récord de ser el arquero con más partidos jugados en la institución, marca que fue superada recientemente por Nicola Pérez.

En cambio, en Rangers estuvo entre 1983 y 1984, para luego volver a vestir la camiseta de aurinegra en 1987. Además, también tuvo pasos por la Unión Española, Green Cross, Deportes La Serena, Santiago Wanderers y otros clubes chilenos.

“Un histórico, una verdadera leyenda. Don Antonio, su nombre quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas y en la historia grande de Ñublense”, escribieron desde las redes sociales del club chillanejo.

Por su parte, Rangers también lamentó su partida: “La familia Rojinegra está de duelo ante la irreparable pérdida de quien fuera portero de la gran generación de Rangers 1983, 1984 y 1987. Nos deja don Antonio Muñoz Jiménez. A su familia, amigos y a toda la comunidad ranguerina, esperamos puedan encontrar consuelo y resignación”.

