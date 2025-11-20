;

Santiaguinos reportan caída de lluvia en diversas comunas de la región Metropolitana

Revisa acá en que sectores de la capital han caído precipitaciones.

Juan Castillo

Bajos cielos nublados y mínimas de 14,4 grados comenzó este jueves 20 de noviembre en Santiago.

Este cambio en el clima generó diversas dudas, ya que en las últimas semanas las temperaturas no han bajado de los 30 grados.

No obstante, algunos expertos indicaron que para este jueves podrían caer precipitaciones en algunas comunas de Santiago, algo que terminó ocurriendo.

Esto porque auditores de Radio ADN reportaron lluvias en sectores como Puente Alto, Cerrillos, Maipú, además de otros sectores de la capital.

