Lluvia en Santiago: dónde podrían caer precipitaciones hoy, según el pronóstico del tiempo para la RM / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Después de varios días marcados por las altas temperaturas en Santiago, este jueves trajo un giro inesperado: el ambiente se volvió más fresco y aparecieron las primeras señales de inestabilidad en la región Metropolitana.

Según el pronóstico del tiempo del sitio especializado Meteored, una vaguada en altura está influyendo en la nubosidad e incluso hay probabilidad de chubascos.

Pero atención, porque las probabilidades de precipitaciones se concentran especialmente en los sectores cordilleranos de la RM.

En la alta cordillera se registran chubascos débiles e incluso nieve por encima de los 3.500 metros, además de la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas.

“Los chubascos estarán concentrados principalmente en la cordillera sur de la región Metropolitana durante la tarde del jueves”, describe uno de los reportes de la plataforma citada.

En localidades como San José de Maipo no se descartan goterones, aunque de manera muy localizada.

A partir de este viernes 21 de noviembre, el panorama vuelve a cambiar. Con el avance de la vaguada hacia Argentina y el restablecimiento de las altas presiones, las temperaturas comienzan a repuntar. Desde ya el fin de semana se perfila caluroso.

Acorde a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mañana la máxima podría llegar a los 30 °C; el sábado, a los 29 °C; y el domingo, a los 28 °C.