Republicanos y Libertarios se reúnen para coordinar la segunda vuelta: “Hoy el foco es uno, ganar”

Durante este jueves, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo una reunión con el ex candidato presidencial Johannes Kaiser y con parte de su antiguo comando, en el marco del despliegue político hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre.

A la cita también asistió el jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, mientras que por el Partido Nacional Libertario participaron el diputado Cristián Labbé y el diputado electo y vicepresidente del PNL, Hans Marowski.

El encuentro apuntó a ordenar el apoyo que Kaiser y su partido entregarán a la campaña. Ese respaldo ya había sido manifestado el domingo por el propio parlamentario, quien reiteró tras la reunión que “hoy el foco es uno. Ganar, y evitar la continuidad de este pésimo gobierno, más encima liderado por una comunista”.

Marowski, por su parte, señaló que la conversación buscó afinar el despliegue electoral de las próximas semanas. “Nos reunimos para ordenar el trabajo electoral. Lo fundamental ahora es asegurar un triunfo que detenga el retroceso del país. Las definiciones programáticas y cualquier conversación sobre el próximo gobierno se verán después del 14 de diciembre”, indicó, según Emol.

Una coordinación similar se produjo el lunes entre los timoneles de RN, Rodrigo Galilea; de la UDI, Guillermo Ramírez; y de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quienes también se reunieron con el comando.

De ese encuentro se definió que los diputados electos Eduardo Cretton (UDI) y Luis Pardo (RN) serán los enlaces formales de sus partidos con la campaña.