Menor de 13 años se negó a dar celular durante robo y fue apuñalado en Tarapacá: culpable pasará varios años en la cárcel

Pese a las lesiones, la víctima quedó fuera de riesgo vital. La justicia dictó presidio efectivo para ambos involucrados.

Durante este martes, condenaron a más de seis años de cárcel a dos sujetos que protagonizaron un violento asalto en Iquique, donde un niño de 13 años fue apuñalado por la espalda mientras paseaba a su mascota.

En concreto, el objetivo del ataque era robarle el celular, pero la víctima se negó y los agresores reaccionaron con extrema violencia, propinándole heridas de distinta consideración.

El caso se remonta al 5 de octubre del año pasado, cuando el menor caminaba por la intersección de Francisco Vergara con Playa El Águila. Mientras respondía un mensaje en su teléfono, un vehículo se detuvo frente a él y uno de los delincuentes descendió rápidamente, lo tomó por la espalda, lo rodeó por el pecho y exigió que entregara el aparato.

Ante la negativa del niño, el atacante comenzó a apuñalarlo con un arma cortopunzante, provocándole lesiones en la región posterior del tórax. Luego, sin conseguir el teléfono, corrió de regreso al auto y escapó junto a su acompañante.

La víctima fue auxiliada por un testigo y, pese a la gravedad del ataque, resultó con heridas que no comprometieron su vida.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, el tribunal resolvió decretar penas de presidio efectivo para los dos delincuentes involucrados en el asalto.

