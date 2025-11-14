;

Hallan cuerpo en orilla de la Playa Cavancha en Iquique: bañistas dieron el aviso a la Policía Marítima

La Armada desplegó buzos, patrullaje y apoyo terrestre para recuperar el cadáver, que volvió a aparecer minutos después.

Martín Neut

Bañistas que se encontraban en Playa Cavancha, en Iquique, alertaron este viernes sobre la presencia de un cuerpo que había llegado hasta la orilla, imágenes que luego circularon ampliamente en redes sociales.

Tras el llamado al número de emergencia 137, la Policía Marítima inició un operativo para dar con la víctima, luego de que el mar la arrastrara nuevamente mar adentro.

El capitán del Puerto de Iquique, Gerardo Velázquez, explicó a SoyIquique que “efectivamente se recibió un llamado al 137 sobre esta situación” y que, cuando el personal llegó al lugar, “lamentablemente el cuerpo ya no se encontraba en el sitio, debe haber sido arrastrado hacia adentro del mar”.

Ante esa situación, se activó un procedimiento con buzos, una lancha patrullera y equipos en tierra para rastrear la zona.

Minutos después, el cuerpo volvió a aparecer en el mismo sector. Velázquez confirmó que “el cuerpo apareció de nuevo en el sector de Playa Cavancha”, lo que permitió dar aviso inmediato a la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes.

