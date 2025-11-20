La Universidad de Chile se prepara para un duelo clave ante O’Higgins en su deseo de conseguir el “Chile 2” y clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A días del vital partido ante el “Capo de Provincia”, que podría definir lo que resta de la temporada, Matías Zaldivia conversó con ESPN, donde realizó un balance de los años que ha vivido en la escuadra azul y reveló la espina que aún tiene clavada con la institución.

“Para mí es un año, hasta ahora, muy bueno. Hicimos una gran copa, tanto en Libertadores como en Sudamericana, que por distintos motivos no pudimos jugar la final. Y en el campeonato, con esos últimos resultados con Católica y Huachipato, nos alejamos del ‘Chile 2’. Pero si terminamos entrando a la Copa Libertadores, va a ser un año muy positivo”, comenzó diciendo el defensor ex Colo Colo.

Sobre el dolor que arrastra con el hincha y consigo mismo, señaló: “Para mí fueron dos años muy positivos, por lo que venían siendo los años anteriores del club. Todos los años peleando por el torneo; si bien esa es la espina que nos queda: el Campeonato Nacional”.

“Este equipo, de la mano de Gustavo Álvarez, logró una identidad que hoy en día se ve reflejada en la cancha y que a los hinchas les gusta mucho. Creo que los hemos representado muy bien a nivel nacional y, este año, también a nivel internacional”, agregó el zaguero chileno-argentino.

Además, al ser consultado sobre la continuidad de Álvarez en la banca de la U, no dudó: “Obviamente, si este proceso continúa, puede ser muy exitoso”, sentenció Zaldivia.

"TENGO LA ESPINA PERSONAL DE GANAR EL TORNEO LOCAL"



