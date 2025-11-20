;

VIDEO. Fue bíblico: Oasis impactó con su liturgia fervorosa en el Estadio Nacional

Liam y Noel Gallagher mostraron lo mejor de su repertorio ante un público completamente rendido a sus pies, que los esperó llenos de ansiedad.

Soledad Reyes

Era, por lejos, uno de los shows más esperados del 2025. El regreso de Oasis a Chile generó pura ansiedad entre sus fanáticos, que llegaron muy temprano a repletar todos los sectores del Estadio Nacional.

Es que nadie quiso perderse la reunión de Liam y Noel Gallagher, quienes fueron teloneados nada menos que por Richard Ashcroft, quien fue ovacionado apenas entró al coliseo de Ñuñoa.

De ahí en adelante, la emoción no paró. Es que tras corear los éxitos del ex The Verve, como Sonnet y Bittersweet Symphony, pasadas las nueve de la noche aparecieron los controvertidos hermanos en escena.

Con una pantalla gigante que mostraba los mejores titulares de su retorno a los escenarios, Liam y Noel entraron de la mano, dejando claro que su reencuentro los mantiene en paz por ahora.

Juntos, pero no revueltos, cada uno se ubicó a un lado y sonó de entrada Hello, dando inicio a una noche bíblica, como ha descrito el mismo Liam al tour.

Después de esa entrada, la euforia se duplicó. Y vinieron Acquiesce, Morning Glory, y Some Might Say, todas coreadas por la gente.

Tras esto, Noel se tomó el escenario para interpretar Talk Tonight, Half the World Away y Little by Little, en un segmento más tranquilo e íntimo.

Y después, con Liam ya de regreso, ambos entregaron a sus fanáticos hits como Stay By Me, Cast No Shadow, Slide Away, Whatever, Live Forever y Rock ‘n’ Roll Star.

Sin embargo, faltaba lo más esperado, que llegó en el bis. The Masterplan y Don’t Look Back in Anger, con Noel tomándose el escenario, y luego las eternas Wonderwall y Champagne Supernova, con un Liam tirando besos al público, fueron las canciones que cerraron una jornada inolvidable, celestial. Una liturgia fervorosa donde todos profesaron una sola fe: la de que los hermanos Gallagher hayan regresado para quedarse un buen rato juntos y entre nosotros.

