La candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó en diálogo con ADN Hoy las propuestas del programa de gobierno de Franco Parisi que estaría considerando incluir en el suyo.

En detalle, la abanderada oficialista se mostró abierta a la idea de fusionar ciertos ministerios: “Eso lo habíamos planteado ya, yo creo que hay varias cosas que se pueden optimizar como una gran reforma del Estado”.

“Por ejemplo, Bienes Nacionales con Vivienda. Uno de los principales problemas que hay en el norte y en el sur es que la construcción de vivienda requiere suelo y el suelo es bien nacional, y no se logra destrabar burocráticamente el tema en la entrega de terreno”, añadió.

Consultada por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Jeannette Jara respondió: “Sí, yo creo que hay funciones que más que instituciones ministeriales propiamente tal, se han ido convirtiendo en funciones. Nosotros vamos a hacer una reforma importante al Estado”.

Eliminación del IVA y retiro de AFP

Por otra lado, la candidata señaló que le parece buena idea eliminar el IVA de los medicamentos , pero no de la canasta básica. “No estoy de acuerdo porque me gusta la idea, pero no hay cómo compensar esos ingresos para el Estado”, dijo.

Finalmente, se le preguntó por un retiro de AFP “responsable y no inflacionario” propuesto por Franco Parisi, a lo que Jara respondió que “en esa no vamos a concordar. Los retiros tuvieron su momento en el cual fueron necesarios, que fueron para la pandemia. Hoy día no estamos cerca de esa situación”.

