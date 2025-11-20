;

ISP emite alerta por comercialización de parches para bajar de peso que no cuentan con autorización sanitaria

Se trata de “un producto farmacéutico falsificado que infringe las disposiciones”.

José Campillay

ISP emite alerta por comercialización de parches para bajar de peso que no cuentan con autorización sanitaria

El Instituto de Salud Pública (ISP) lanzó una advertencia oficial sobre la comercialización de los parches conocidos como ’Patches GLP-1‘, promocionados para bajar de peso y controlar el apetito, pero que no cuentan con la autorización sanitaria que exige la normativa chilena.

Este producto, ofrecido en envases de 30 unidades y con ingredientes como extracto de berberina, granada y canela (35 mg cada uno), ha sido catalogado por la autoridad como un medicamento falsificado debido a su falta de registro y evidencia de eficacia o seguridad.

De acuerdo con el ISP, estos parches se encuentran a la venta en diferentes plataformas digitales con afirmaciones no comprobadas sobre sus efectos en el organismo, tales como la reducción del apetito y la regulación de los niveles de glucosa.

Además, se destaca que el GLP-1 es una hormona que interviene en procesos biológicos como la estimulación y biosíntesis de insulina, la inhibición de glucagón y el vaciamiento gástrico, así como el control de la ingesta de alimentos.

El organismo recuerda que sí existen fármacos con registro sanitario cuyo principio activo imita la acción de la hormona GLP-1, a diferencia del producto en cuestión.

De esta manera, el ISP apunta que estamos frente a “un producto farmacéutico falsificado que infringe las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano".

Recomendaciones

Frente a esta situación, la autoridad sanitaria hizo un llamado enfático a la ciudadanía para que evite adquirir estos parches y cualquier medicamento que no cuente con registro sanitario vigente.

El Instituto de Salud Pública hace hincapié en la importancia de comprar medicamentos solo en farmacias autorizadas y de denunciar los productos ilegales o falsificados que se detecten en el mercado.

Con esto, desde el organismo ponen el foco en aquellos productos fraudulentos que se masifican debido a su fácil adquisición en diversos canales, pero que no cuentan con la autorización sanitaria que respalda su seguridad, calidad y eficacia﻿.

