El implemento que cuesta menos de $10 mil pesos y que ayuda a quemar grasas mejor que trotar / Patrik Giardino

A partir de los 40 años, el metabolismo masculino comienza a ralentizarse, lo que provoca la acumulación de grasa abdominal en el bajo abdomen y la espalda, y una disminución en la capacidad de recuperación tras el ejercicio. Para reactivar el metabolismo y combatir la grasa, muchos hombres necesitan incorporar estímulos de entrenamiento nuevos y eficientes.

Si bien la opción popular suele ser correr (running), esta puede ser lesiva para las articulaciones (rodillas y tobillos) de quienes no tienen un historial de entrenamiento de alto impacto. Sin embargo, existe una alternativa de media y alta intensidad, de bajo impacto y altamente efectiva: saltar la cuerda.

La cuerda: más que un ejercicio cardio

Saltar la cuerda se posiciona como el complemento ideal para la pérdida de grasa abdominal en hombres de entre 40 y 50 años. Su efectividad no reside en un “milagro”, sino en su capacidad para activar el metabolismo de forma intensa:

Pico de Intensidad: Realizar ejercicio con comba a ritmo rápido provoca un pico de intensidad que despierta el metabolismo y obliga al cuerpo a aumentar el gasto calórico incluso después de finalizar el entrenamiento .

Realizar ejercicio con comba a ritmo rápido provoca un pico de intensidad que y obliga al cuerpo a . Activación Muscular: Es un ejercicio complementario muy válido para el entrenamiento de fuerza, ya que requiere la activación de diversos grupos musculares diferentes de manera simultánea.

Es un ejercicio complementario muy válido para el entrenamiento de fuerza, ya que requiere la diferentes de manera simultánea. Entorno Hormonal Idóneo: El aumento de la frecuencia cardíaca favorecido por la comba ayuda a mantener un entorno hormonal ideal para utilizar la grasa acumulada en la cintura como principal fuente de energía.

Más quema de calorías en menos tiempo

Diversos estudios argumentan que los hombres de entre 40 y 50 años podrían quemar más calorías en 10 minutos de comba que en 20 minutos de trote suave.

Esto convierte a la comba en la herramienta perfecta para hombres con falta de tiempo. Apenas se necesitan 10-15 minutos para realizar una sesión de entrenamiento verdaderamente efectiva e intensa, compatible con las jornadas laborales y familiares, sin la necesidad de invertir tiempo en ir a un gimnasio y con una inversión mínima en el equipo.

Beneficios cardiovasculares y de coordinación

Además de la quema de grasa, el uso de la cuerda de velocidad es clave para la salud general, pues:

Aumenta la resistencia cardíaca.

Mejora la estabilidad en el core (zona central del cuerpo).

Optimiza la coordinación y la agilidad.

Se trata de un entrenamiento completo, sencillo y rápido para progresar semanalmente con una inversión mínima en un cable ligero y un mango ergonómico.