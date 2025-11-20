Horror en San Antonio: identifican a mujer hallada sin piernas y calcinada en un sitio eriazo

La Policía de Investigaciones confirmó la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado con graves signos de violencia en un sitio eriazo de San Antonio, un caso que ha conmocionado a la comunidad local por la brutalidad del ataque.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes en el sector conocido como Camino Antiguo, que conecta la ciudad con Cartagena y que se ubica junto a una toma de terreno.

Detención PDI / Francisco Castillo Ampliar

Vecinos que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades tras encontrar el cadáver calcinado y con sus piernas cercenadas desde la altura de las rodillas. De inmediato, la Brigada de Homicidios de la PDI inició las diligencias y constató que la víctima había recibido golpes en la cabeza antes de ser quemada.

Los cortes observados en las extremidades eran “lisos”, lo que hace presumir el uso de una herramienta, señalaron los investigadores. Hasta este miércoles, las piernas de la víctima no habían sido encontradas.

A pesar de que gran parte del cuerpo fue consumido por el fuego, una de las manos permaneció intacta. Ese detalle permitió levantar una huella dactilar y confirmar su identidad mediante el Registro Civil: chilena de 41 años y oriunda de la región Metropolitana.

Según su familia, la mujer se había mudado hace pocas semanas a San Antonio para vivir con su pareja en una vivienda ubicada en la toma cercana al sitio donde fue hallado el cuerpo, recogió Página 7. El círculo cercano señaló que no tenían noticias de ella desde el viernes pasado, cuando una amiga la vio por última vez.