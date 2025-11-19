;

Remezón en el Festival de Viña 2026: estos serían los primeros artistas confirmados para la Quinta Vergara

Mon Laferte y Gloria Estefan estarían confirmandos para la próxima edición del festival de la canción. En cuanto al número anglo, sería una sorpresa total.

Gonzalo Miranda

Mon Laferte en Brasil

Mon Laferte en Brasil / Mauricio Santana

Este viernes 21 de noviembre por la noche, en los estadios de Mega, se lanzará el esperado line up del Festival de Viña 2026, el que tendrá muchas sorpresas y varios esperados regresos.

Uno de ellos, y quizá el más esperado, sería el de Mon Laferte. Según información de Fotech.cl, la cantante chilena regresará a Viña después de seis años, cuando se presentó por última vez el 2020, post Estallido Social.

Otro de los números internacionales rimbombantes sería el de la cubanoestadounidense, Gloria Estefan, a quien se le sumaría el italiano Matteo Bocelli, de exitoso paso el 2024, junto a su padre Andrea; además del debut de los argentinos, Ke Personajes.

Sin embargo, todas las miradas están puestos en el número anglo del Festival, algo que siempre desata pasiones entre los asistentes al evento, y el 2026 dicho grupo sería nada más, ni nada menos que el dúo de música electrónica Pet Shop Boys.

Según el citado medio, en cuanto al humor, el primer humorista en confirmar su regreso al escenario de la Quinta Vergara, sería Stefan Kramer, quien estaría a una firma de volver a Viña después del 2020.

