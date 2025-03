“Yo estaba muy depresiva”: Los difíciles momentos que vivió querido rostro televisivo por culpa de la fibromialgia

A través de un emotivo video en Instagram, Eli de Caso compartió su dura experiencia enfrentando la fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta su calidad de vida desde hace varios años.

“Cuando converso con ustedes de la fibromialgia, como que recuerdo muchas cosas, la verdad es que fue una enfermedad de mierda”, expresó la icónica animadora que brilló en la TV chilena años atrás.

En su relato, recordó: “Fue una enfermedad que yo en algún momento dado pensé ‘ya no me interesa nada’. Yo estaba muy depresiva, con mucho dolor y ya no tenía ganas de nada”.

Sufrió más que solo dolor físico

La animadora enfatizó que la fibromialgia no solo le generó dolor físico, sino que también: “No me interesaba nada ni la casa, ni el país, ni mis hijos, ni mis nietos, ni nada. Nada. Estaba demasiado enferma, demasiado adolorida, demasiado sola”.

Según contó, “lo único que quería era amor, contención, cariño, que alguien me dijera, ‘Te entiendo, tranquila. Duerme un ratito y conversamos más tarde. Veamos una película juntos. No puedes trabajar, yo voy a ayudarte en tu casa’”.

“Lo único que quieres es morirte, porque en realidad vivir con esa cantidad de dolor permanentemente todo el día y toda la noche, es una vida de mierda”, añadió.

Su mensaje de esperanza para quienes enfrentan la fibromialgia

A pesar de la difícil situación que vivió, la animadora entregó un mensaje esperanzador a quienes atraviesan la misma enfermedad.

“Yo entiendo lo que te pasa, pero te puedes mejorar, yo sé que te puedes mejorar porque yo me mejoré, pero tienes que priorizarte. Te tienes que poner en el primer lugar de tus prioridades”, aconsejó.

En esa línea, destacó: “El derecho a ser feliz, el derecho a reírte, a comer rico, a salir a caminar, a tomarte un café con una amiga, a tener un perro si tengo ganas de tenerlo, a dormir, a descansar, a meterme en la tina. Eso es lo que tienes que hacer. Hacerte cariño, regalonearte, celebrarte”.

Para cerrar su testimonio, compartió la siguiente reflexión con quienes padecen este trastorno: “Eres maravillosa, eres única y esta enfermedad lo que te está haciendo es despertarte para que te acuerdes de ti. Eso es”, según consignó La Cuarta.

¿Qué es la fibromialgia?

Según información de Mayo Clinic, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado de fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Los especialistas creen que esta enfermedad amplifica las sensaciones de dolor debido a la manera en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales nerviosas.

“Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con esta condición también presentan dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión”, detalla la institución médica.

Si bien actualmente no existe una cura definitiva para la fibromialgia, “hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar”.