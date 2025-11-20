Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional y la Universidad Católica se jugará ante Palestino su gran chance de quedarse con el “Chile 2”, esperando además un resultado favorable en el duelo entre O’Higgins y la Universidad de Chile.

El entrenador cruzado, Daniel Garnero, comentó esta recta final del torneo, remarcando que llegar dependiendo de sí mismos a las últimas tres fechas es la mayor fortaleza del equipo.

“Estamos bien, pero hay una cierta ansiedad porque el torneo se detiene por distintos motivos. No es lo ideal, porque cuando entras en esa recta final y consigues buenos resultados, está bueno competir seguido y tener ese ritmo de competencia afilado”, comenzó diciendo el DT argentino.

“Llegamos de buena manera a la recta final y no dependiendo de nadie, que eso ayuda mucho a nuestras ganas. No depender de nadie es mucho mejor”, continuó sobre la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores.

En relación con la gran cantidad de bajas que ha sufrido el equipo desde su llegada, comentó: “Cuando en un grupo logras consolidar un equipo, es porque las cosas van bien. Lamentablemente, acá las cosas van bien, pero por distintos motivos no podemos repetir. Me gusta que en este partido tendremos menos modificaciones que en otros”.

En esa línea, añadió: “Uno cuando llega a un club es porque las cosas no están del todo bien, y lo primero que busca es llegarle al futbolista, levantar rendimientos individuales. Acá las cosas se fueron dando así; fuimos de menor a mayor”.

Además, al ser consultado por los minutos que ha venido dando a los canteranos, sostuvo que, más allá del rendimiento, su utilización se debe a la falta de plantel. “Lo importante es el ‘Chile 2’. Si necesitamos que los chicos participen, lo van a hacer; si no, tendremos que coordinar bien para que su competencia no afecte al grupo. Pero somos pocos en el plantel y esta incorporación de los jóvenes es por necesidad, no solo por mérito de los chicos”, concluyó Garnero.