“Esta ciudad no parece de Latinoamérica”: extranjeros alucinan con Santiago y admiten lo que más los impresionó

Una pareja de viajeros extranjeros visitó Santiago y no dejó de sorprenderse con sus bondades.

Andrea y Jorge, las mentes detrás de @2pasaportesenmano, incluso hicieron una afirmación con la que muchos probablemente no estarán de acuerdo: “Esta ciudad no parece de Latinoamérica”.

Sus aventuras al interior de la región Metropolitana han quedado plasmadas en diversos videos en su canal de YouTube y en sus redes sociales.

En un compendio compartido en Instagram, el dúo aseguró que el Metro de Santiago está sencillamente a otro nivel. “Algo que no impresionó es que la Línea 6 del Metro no tiene chofer”, se les escucha.

Tampoco faltaron los halagos al sistema Red, donde abundan los buses eléctricos o a “Sanhattan”, el distrito financiero del sector oriente que destaca por su arquitectura moderna.

Por último, le dieron un visto bueno al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en la comuna de Las Condes. “Ahora sí entendemos por qué es el mejor país de Chile”, bromearon.

“Santiago está muy lindo y ordenado. Me sorprendió el nivel cultural y la educación cívica que hay. Ni hablar de la educación vial”, complementó un usuario en los comentarios.

“Les quedó super lindo el vídeo y que bueno que les gustó nuestra capital. No le hagan caso a los odiosos que nunca faltan”, sumo otra persona.