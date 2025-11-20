Desde Héctor Noguera hasta la discusión política: estos fueron algunos de los temas más virales en las redes sociales de Chile durante 2025

Durante 2025, las redes sociales se consolidaron en Chile como el principal espacio para expresar emociones, compartir opiniones y debatir en tiempo real sobre eventos nacionales e internacionales.

Hoy en día, las RR. SS. se convirtieron en un termómetro social que refleja las preocupaciones, emociones y reacciones inmediatas de la ciudadanía, especialmente en un año marcado por la sensibilidad política.

Según un análisis realizado por la agencia de marketing digital SOUL a través de la plataforma Onclusive, entre enero y octubre de 2025 se registraron 9,8 millones de menciones en redes como X (antesTwitter), Instagram, Facebook y sitios web.

“En 2025 vimos cómo las redes sociales dejaron de ser solo canales de entretenimiento para convertirse en el lugar donde los chilenos expresan lo que sienten, piensan y debaten (sobre todo este año político)”, comentó Oscar Marcos, managing director de SOUL.

El uso de las redes en el país mostró datos destacados este año según el reporte Digital 2026: TikTok fue la plataforma con mayor crecimiento, con más de 2,29 millones de nuevos usuarios, superando a redes tradicionales como Facebook e Instagram.

LinkedIn registró un crecimiento del 12,4%, mientras que X mostró una reducción del 6,5% en usuarios activos. Reddit experimentó una espectacular alza del 210%, consolidándose como plataforma emergente especialmente entre jóvenes interesados en comunidades de nicho.

Por otra parte, se detalla que los chilenos dedican en promedio 11 horas y 28 minutos semanales a las redes sociales, siendo los principales motivos de uso mantener contacto con amigos y familia (60,3%), ocupar el tiempo libre (46,1%), informarse mediante noticias (44,3%) y buscar entretenimiento (39,1%).

Patricio Silva, social specialist de SOUL, destaca que “el 2025 nos dejó una verdad incómoda: dedicamos 11 horas y 28 minutos semanales mirando un espejo digital que nos devuelve, amplificadas y distorsionadas, nuestras propias fracturas sociales“.

“No es casualidad que en un año marcado por la polarización política, el 30% de las conversaciones digitales hayan tenido sentimiento negativo, mientras los algoritmos aprendieron a monetizar nuestra indignación”, complementó.

Ampliar

Momentos claves

Entre los momentos más virales destacaron tres de gran impacto emocional y social: el fallecimiento del actor Héctor Noguera, que generó miles de homenajes; la celebración del Mundial Sub-20 en Chile; y la polémica alza de tarifas eléctricas que movilizó a usuarios.

En el plano político, las elecciones legislativas argentinas también captaron notable atención. Oscar Marcos señala que estos eventos evidencian como las RR. SS., son “espacios donde se construye opinión pública y se manifiesta el sentir ciudadano frente a hechos de alta sensibilidad”.

Los picos de interacción también tuvieron protagonistas: Benjamín Vicuña lideró con una publicación en Instagram conmemorando el cumpleaños de su hija fallecida, con más de 900 mil interacciones; Héctor Noguera, a título póstumo, alcanzó más de 600 mil interacciones con un video grabado un día antes de su fallecimiento; y el presidente Gabriel Boric generó más de 500 mil interacciones anunciando el nacimiento de su hija.

Finalmente, el estudio subraya la necesidad de un uso responsable de estos espacios digitales para promover debates constructivos y fortalecer una ciudadanía informada consciente del impacto social que generan sus expresiones en redes.