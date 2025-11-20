Prohibición de celulares en colegios: estas serían las diferencias entre cursos de párvulos, básica y media / Wavebreakmedia

El Senado otorgó un contundente respaldo al proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos digitales de comunicación personal (celulares) en todos los niveles educativos del país: parvularia, básica y media. Con esta aprobación, la iniciativa pasó a su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La normativa, que busca fomentar la concentración y mejorar la convivencia escolar, establece claramente cuándo y cómo comenzará a aplicarse esta restricción en los establecimientos educacionales.

¿Cuándo comienza a regir la prohibición?

La prohibición del uso de celulares en colegios se aplicará al inicio del año escolar 2026.

Además, el proyecto contempla un plazo de adaptación para los establecimientos:

Los colegios que imparten educación parvularia, básica y media tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos e incorporar esta nueva normativa.

¿Cómo funcionará la prohibición?

El proyecto establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases. La medida se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo las excepciones.

Excepciones en enseñanza media

El nivel de Educación Media es la única etapa que tendrá una mayor flexibilidad. Los reglamentos de los establecimientos podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada, atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos.

Casos de excepción permítidos

El uso de dispositivos móviles estará permitido bajo ciertas condiciones específicas, que contemplan:

Salud: Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de estos dispositivos.

Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera a través de estos dispositivos. Educación Especial: Si el uso adecuado de los dispositivos se considera una ayuda técnica al servicio de los aprendizajes del estudiante con necesidades educativas especiales.

Si el uso adecuado de los dispositivos se considera una al servicio de los aprendizajes del estudiante con necesidades educativas especiales. Emergencia: Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe .

Si existe una situación de . Seguridad: Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por del estudiante. Uso Curricular: Si la utilización de los dispositivos es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular (solo en educación básica o media).

Nuevos derechos y deberes

El proyecto establece nuevos derechos y deberes para los integrantes de la comunidad educativa, enfocándose en la responsabilidad fuera del horario escolar:

Deber de Supervisión: Se consagra el deber de los padres, madres y apoderados de supervisar y acompañar el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes fuera del horario escolar , asumiendo la responsabilidad por las consecuencias de su utilización indebida.

Se consagra el deber de los padres, madres y apoderados de de dispositivos móviles por parte de los estudiantes , asumiendo la responsabilidad por las consecuencias de su utilización indebida. Uso Responsable: El sistema educativo deberá promover el uso responsable y seguro del contenido digital y de las tecnologías, especialmente aquel vinculado a la información, comunicación y conectividad digital.

Finalmente, el Ministerio de Educación deberá presentar a las comisiones de Educación del Congreso una evaluación de la implementación de la ley en marzo de 2030, incluyendo datos sobre convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas de acceso digital.