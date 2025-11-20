Conductora de Uber genera polémica: discutió con adulto mayor que le pidió encender el aire acondicionado

Un video grabado por una conductora de Uber se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar una acalorada discusión con su pasajero durante una jornada que superaba los 30 °C en Chile. El registro reabrió la pregunta: ¿es obligatorio encender el aire acondicionado en los trayectos?

Según el relato, el conflicto comenzó cuando el cliente exigió activar el sistema de climatización, argumentando que era parte del servicio contratado.

“Te estoy hablando en serio porque tú no me puedes pasar a buscar en un auto, con 30 grados de calor sin aire acondicionado, ¡perdóname!”, reclamó el adulto mayor, mientras la conductora se negaba. En el video se aprecia cómo el pasajero intenta continuar el viaje, “bueno, vamos nomás”, dijo, pero la chofer le pidió descender del vehículo.

Ante aquella situación, el hombre respondió: “Es que devuélveme la plata que pagué, entonces”, insistiendo en que el cobro ya se había realizado. La conductora replicó: “Bueno, hable con Uber. El Uber le devuelve el dinero”.

La tensión aumentó cuando el pasajero advirtió: “Voy a llamar a Carabineros, ¿qué te parece? Voy a llamar a 133, perfecto, tú ganas, yo no voy a aguantar”. En medio del cruce, la conductora cuestionó: “¿Usted de dónde sacó que es exigencia de Uber tener el aire acondicionado?”, a lo que él respondió: “Sí, señorita, estoy seguro, el aire acondicionado tiene que estar. Eso es por motivo de seguridad, señorita”.

Luego el adulto mayor agregó: “Es por motivo de seguridad para usted y el pasajero, porque aquí tenemos que ir con todos los vidrios abiertos y nos pueden asaltar”. Finalmente, el viaje no se concretó y el pasajero se bajó. Según la conductora, no llamó a las autoridades.

El video generó opiniones divididas: algunos usuarios afirmaron que el aire acondicionado es requisito en Uber, mientras otros aclararon que la obligación aplica solo para Uber Comfort, no para Uber X, donde sería opcional.