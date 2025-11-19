;

VIDEO. “Me enseñó lealtad, me mostró lo que significa amar”: pareja de chilena atropellada en Estados Unidos comparte una emotiva despedida

Además, anunció la creación de una beca que llevará su nombre en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

José Campillay

“Me enseñó lealtad, me mostró lo que significa amar”: pareja de chilena atropellada en Estados Unidos comparte una emotiva despedida

Trevor Huffman, pareja de la profesora chilena Natalia Duque-Wilckens, expresó su profundo dolor en un emotivo mensaje de despedida publicado en Instagram tras su trágica muerte, quien falleció el 12 de noviembre en Carolina del Norte, Estados Unidos, tras ser atropellada cerca del campus de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Ella me enseñó cómo amar. Ella me enseñó lealtad. Ella me mostró lo que significa amar incondicionalmente (...) Por favor, mantengan vivo su espíritu en todo lo que hagan. Les prometo que yo lo haré”﻿, escribió el hombre en su redes, que la mantendrá presente de forma especial.

Duque-Wilckens, veterinaria de formación y profesora asistente en el Departamento de Ciencias Biológicas de NC State, contaba con posgrados de la Universidad de Chile y la Universidad de California.

Su vida terminó abruptamente a los 41 años y fue impactada por una camioneta conducida por un joven de 19 años que no cedió el paso, quien fue acusado de homicidio involuntario por vehículo.

La universidad lamentó su fallecimiento y manifestó: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra colega. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Estamos brindando apoyo y recursos a los miembros de nuestra comunidad afectados por esta pérdida” .

En honor a su memoria y legado, Trevor Huffman también anunció la creación de una beca que llevará su nombre en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, destinada a estudiantes futuros que sean apasionados, brillantes, curiosos y desinteresados.

Este episodio ha generado conmoción y tristeza tanto en Chile como en la comunidad académica internacional, destacando la vocación y dedicación de Natalia Duque-Wilckens en la ciencia y la educación.

