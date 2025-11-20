Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

Este jueves se reveló el primer teaser de la nueva película de Los Juegos del Hambre, titulada “Amanecer en la cosecha”.

La cinta, que se basa en el libro homónimo escrito por Suzanne Collins, narra las aventuras 24 años antes de la historia principal protagonizada por Katniss Everdeen.

En esta ocasión, el protagonista es Haymitch Abernathy, del Distrito 12, quien en el futuro se convertirá en mentor tanto de Katniss como de Peeta Mellark.

La historia nos cuenta el segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde por orden del Capitolio, los distritos deben enviar el doble de tributos, es decir, dos hombres y dos mujeres.

Amor, traición, desconfianza, y una historia que trae a varios personajes del recuerdo marca la narrativa de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”.

El libro fue lanzado a principios de 2025, mientras que el estreno de la película está fijado para noviembre de 2026.

