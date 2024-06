“Los juegos del hambre” continuarán expandiendo su universo con una nueva entrega

Los juegos del hambre es una saga bastante popular dentro de la industria cinematográfica, con miles de fanáticos en todo el mundo que respaldan cada una de las entregas.

La primera cinta de la franquicia llegó en 2012 y el último estrenó (hasta ahora) tuvo lugar en 2023 con La balada de pájaros cantores y serpientes, siendo una precuela de la cinta original.

De todas formas, hay que recordar que toda esta historia está basada en una la novela homónima escrita por Suzanne Collins, con cada tomo motivando los respectivos filmes en la gran pantalla.

Ahora se dio a conocer que el universo original, que surgió en las obras literarias, seguirá creciendo de la mano de un nuevo libro que llega una vez más bajo la creatividad de la autora original.

La nueva entrega llevará por título With Sunrise on the Reaping (Con el amanecer en la siega), siendo el quinto volumen de la serie, mostrándonos mucho más de este mundo distópico.

Respecto a la ubicación, se posiciona cronológicamente 24 años antes de la novela original y 40 años después de The Ballad of Songbirds and Snake (La balada de los pájaros cantores y las serpientes). El lanzamiento está planificado para el 18 de marzo de 2025.