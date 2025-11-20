;

Pánico en Feria de Ciencias: descontrol con experimento dejó con quemaduras a estudiante de segundo básico en Concepción

El experimento encendió fuego sin aviso y alcanzó a la estudiante. El colegio suspendió la actividad e inició una investigación urgente.

Nelson Quiroz

colegio Concepcion

colegio Concepcion

Una estudiante de segundo básico del Colegio Concepción resultó con quemaduras tras un grave accidente ocurrido durante la Feria de Ciencias realizada la mañana de este miércoles en Chiguayante.

Según informó el establecimiento mediante un comunicado oficial, el incidente se produjo cuando un experimento “generó fuego inesperadamente”, alcanzando a la menor.

De acuerdo con la dirección, el protocolo de emergencia se activó de manera inmediata: se extinguieron las llamas, se aplicaron los primeros auxilios y se contactó rápidamente a los servicios de emergencia y a la familia de la estudiante.

Revisa también

ADN

La niña fue trasladada al Sanatorio Alemán, donde recibe atención especializada por las lesiones. Desde el colegio señalaron que se mantienen “en constante y estrecha comunicación con la familia”, a quienes están brindando apoyo integral durante este complejo momento.

El accidente provocó también un fuerte impacto emocional entre los asistentes. Por ello, el establecimiento activó un plan de contención para estudiantes, docentes y funcionarios que presenciaron el hecho o que requieran acompañamiento. “La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad”, enfatizó el Equipo Directivo en el comunicado.

Además de suspender la Feria de Ciencias, se inició una investigación interna “rigurosa e imparcial” para determinar las causas del fallo en el experimento y revisar de inmediato los protocolos de seguridad asociados a este tipo de actividades escolares. El colegio recalcó que tomará todas las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad