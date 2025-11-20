Pánico en Feria de Ciencias: descontrol con experimento dejó con quemaduras a estudiante de segundo básico en Concepción

Una estudiante de segundo básico del Colegio Concepción resultó con quemaduras tras un grave accidente ocurrido durante la Feria de Ciencias realizada la mañana de este miércoles en Chiguayante.

Según informó el establecimiento mediante un comunicado oficial, el incidente se produjo cuando un experimento “generó fuego inesperadamente”, alcanzando a la menor.

De acuerdo con la dirección, el protocolo de emergencia se activó de manera inmediata: se extinguieron las llamas, se aplicaron los primeros auxilios y se contactó rápidamente a los servicios de emergencia y a la familia de la estudiante.

La niña fue trasladada al Sanatorio Alemán, donde recibe atención especializada por las lesiones. Desde el colegio señalaron que se mantienen “en constante y estrecha comunicación con la familia”, a quienes están brindando apoyo integral durante este complejo momento.

El accidente provocó también un fuerte impacto emocional entre los asistentes. Por ello, el establecimiento activó un plan de contención para estudiantes, docentes y funcionarios que presenciaron el hecho o que requieran acompañamiento. “La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad”, enfatizó el Equipo Directivo en el comunicado.

Además de suspender la Feria de Ciencias, se inició una investigación interna “rigurosa e imparcial” para determinar las causas del fallo en el experimento y revisar de inmediato los protocolos de seguridad asociados a este tipo de actividades escolares. El colegio recalcó que tomará todas las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.