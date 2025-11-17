Stephanie Vaquer lidera histórico hito: las tres chilenas que aparecen en ranking de las mejores luchadoras del mundo

2025 es sin duda el mejor año en la historia de la lucha libre chilena, tanto por lo hecho en el extranjero por exponentes nacionales, como también por el crecimiento de la industria en nuestro país.

La gran artífice de este momento fue Stephanie Vaquer, quien con su llegada a WWE conquistó todo lo que se cruzó en su camino: Campeonato Norteamericano NXT, Campeonato Femenino NXT, Campeonato Femenino Crown Jewel, y el Campeonato Mundial Femenino de WWE.

Además, logró diversas marcas y récords, como por ejemplo ser la primera chilena en participar de un Royal Rumble; ser la primera latinoamericana en ganar un campeonato mundial en WWE; o ser la primera luchadora en la historia en ganar cuatro títulos individuales distintos en solo 1 año.

Sin embargo, el rendimiento de “La Primera” no fue lo único que destacó el prestigioso ranking PWI Women’s 250 de 2025, del Pro Wrestling Illustrated, ya que otras dos chilenas también aparecen en listado de las mejores luchadoras del mundo.

Las tres chilenas que aparecen en ranking de las mejores luchadoras del mundo

El ranking PWI Women’s 250 de 2025 eligió a las tres mejores luchadoras del mundo: Mercedes Moné, Toni Storm y Saya Kamitani.

En el 5.° puesto aparece la chilena Stephanie Vaquer (WWE), mientras que en lugar 82 está La Catalina, la que actualmente brilla en CMLL. Finalmente, en la posición 165 asoma Javistar, una de las grandes sorpresas del listado, y que actualmente triunfa en Xplosión Lucha Libre como monarca.

Esta es la primera vez que tres luchadoras chilenas son consideradas en este ranking.