Arturo Vidal sufrió acontecida votación en San Joaquín: tuvo que pedir ayuda con la papeleta

Arturo Vidal llegó hasta el colegio Infocap en San Joaquín a votar por segunda vez en su vida. Y ahí sufrió algunas complicaciones.

Es que el volante apareció de lo más sonriente en el lugar, pero su presencia de inmediato generó cierta aglomeración.

De hecho, la gente le pidió selfies y saludos, momento que fue captado por Meganoticias, quienes conversaron con el futbolista.

”Ojalá que el pueblo decida bien. Espero que se cumpla lo que se promete y que Chile siga creciendo. Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten y busquemos un Chile mejor”, señaló.

Problemas para Vidal

Incluso, después de sufragar, el mismo Vidal compartió en sus redes sociales un video del momento.

Uno donde se evidenció uno de los problemas que sufrió con la papeleta de diputados, instante donde tuvo que salir de la cámara secreta y pedir ayuda para doblarla.