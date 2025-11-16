;

VIDEO. Arturo Vidal sufrió acontecida votación en San Joaquín: tuvo que pedir ayuda con la papeleta

El volante llegó por segunda vez en su vida a sufragar, generando gran aglomeración y muchísimas selfies.

Soledad Reyes

Arturo Vidal sufrió acontecida votación en San Joaquín: tuvo que pedir ayuda con la papeleta

Arturo Vidal llegó hasta el colegio Infocap en San Joaquín a votar por segunda vez en su vida. Y ahí sufrió algunas complicaciones.

Es que el volante apareció de lo más sonriente en el lugar, pero su presencia de inmediato generó cierta aglomeración.

De hecho, la gente le pidió selfies y saludos, momento que fue captado por Meganoticias, quienes conversaron con el futbolista.

”Ojalá que el pueblo decida bien. Espero que se cumpla lo que se promete y que Chile siga creciendo. Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten y busquemos un Chile mejor”, señaló.

Problemas para Vidal

Incluso, después de sufragar, el mismo Vidal compartió en sus redes sociales un video del momento.

Uno donde se evidenció uno de los problemas que sufrió con la papeleta de diputados, instante donde tuvo que salir de la cámara secreta y pedir ayuda para doblarla.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad