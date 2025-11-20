Alemania abre cupos y busca enfermeras y enfermeros chilenos: sueldos van desde los 3.200 euros

Una vez más, Chile se convierte en foco de atención internacional en el ámbito laboral y desde Alemania buscan enfermeros y enfermeras dispuestas a trabajar en residencias para adultos mayores.

Se trata de una oportunidad gestionada por un programa que lleva a los profesionales chilenos directamente hasta Berlín, permitiéndoles desarrollarse como profesionales y adquirir experiencias únicas.

Los candidatos inician su experiencia laboral como auxiliares de enfermería, percibiendo un salario base de aproximadamente 3.200 euros, y al homologar su título profesional pueden superar los 4.000 euros mensuales.

Salomé Paredes, enfermera titulada de 28 años, explica que el proceso comienza con el aprendizaje del idioma alemán hasta un nivel B1 y clases técnicas para preparar la homologación del título.

“Hasta hace un tiempo ni siquiera sabía decir ‘hola’ en alemán”, comentó, y destaca que el programa contempla un periodo de integración de alrededor de nueve meses antes de poder rendir el examen.

Estas mujeres y hombres enfrentan una experiencia de adaptación que incluye además la convivencia en residencias junto a sus colegas, fortaleciendo así su vínculo social en el extranjero.

El programa, gestionado por el instituto Berlitz, tiene abierta la convocatoria para 30 enfermeras o enfermeros con al menos dos años de experiencia preferentemente en cuidados de adultos mayores.

La coordinadora, Martina Alessio, aclara que no es necesario hablar alemán al momento de postular, ya que los seleccionados reciben formación lingüística y apoyo para obtener la visa, incluyendo una beca de 400 euros mensuales.

Nataly Herrera, otro caso que se menciona, detalla que en Berlín los pacientes tratados tienen diversos trastornos mentales y físicos, enriqueciendo la experiencia profesional.

Trabaja en la estación de psicosomáticos de un hospital en Berlín, donde ve a ancianos con “patologías como ansiedad, depresión severa, trastornos de la alimentación”, describe. Además, destaca las clases presenciales para abordar vocabulario específico del área de salud, parte fundamental para la integración laboral.

Escasez de personal alemán

Este programa surge en un contexto donde Alemania enfrenta una marcada escasez de personal en el área de salud, especialmente en el cuidado de adultos mayores, y busca atraer profesionales extranjeros con alta demanda en la especialidad.

Aunque los turnos y formato laboral difieren de Chile, en Alemania los horarios son más cortos pero con alta rotación, un cambio al cual los profesionales deben adaptarse.

La dificultad para encontrar personal local se mantiene alta, lo que ha motivado la creación de esta iniciativa que también facilita la movilidad y estancia de los enfermeros cerca de sus lugares de trabajo, mientras gestionan su homologación y adaptación.

Postulación

La invitación está abierta para que enfermeras y enfermeros chilenas con interés en esta oportunidad escriban a trabajaenalemania@berlitz.cl antes del 17 de diciembre.

Puedes revisar todos los detalles AQUÍ.