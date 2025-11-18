Amistades en el trabajo: 6 de cada 10 talentos consideran que fortalecen el sentido de pertenencia a su organización, según estudio

El reciente estudio de Laborum, ‘Work Partners, amigos para toda la vida’, reveló que el seis de cada diez trabajadores considera que tener amistades en el trabajo fortalece el sentido de pertenencia a su organización.

Este hallazgo es parte de una investigación que incluyó a 3.307 talentos y 465 especialistas en recursos humanos de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú.

El estudio explora el impacto de las relaciones de amistad en el bienestar, la motivación y el compromiso laboral. En Chile, el 76% de los talentos afirma que las amistades en el trabajo son “importantes o muy importantes” para su bienestar y satisfacción laboral, mientras que el 65% asegura que estas relaciones mejoran su rendimiento y motivación.

Respecto a la presencia de amistades en el entorno laboral, el 48% de los chilenos declara tener colegas con quienes ha entablado una amistad más allá del trabajo.

En la región, Argentina lidera con un 61%, seguida por Perú con un 53%, mientras que Panamá y Ecuador presentan cifras más bajas, 35% y 34% respectivamente.

El 63% de los trabajadores en Chile considera que el ambiente de compañerismo en su trabajo es bueno o muy bueno, aunque el 26% lo evalúa como regular y un 11% como malo o muy malo.

En cuanto a la influencia de las amistades en la permanencia laboral, un 54% señala que estas influyen poco en su decisión de permanecer en un empleo, mientras que el 33% dice que influyen mucho y el 13% restante que no influyen para nada. Curiosamente, el 65% indica que las amistades no tuvieron incidencia en su decisión de quedarse o irse de un trabajo.

La confianza entre compañeros refleja que el 68% puede confiar en sus colegas para resolver problemas laborales, la cifra más baja de la región. Las principales razones para esta confianza son: buena comunicación y trabajo en equipo (35%); competencia técnica o habilidades (32%); y disposición a ayudar (15%). En contraste, los motivos de desconfianza incluyen competencia o falta de colaboración (25%), falta de confianza o respeto (21%) y malas experiencias previas (18%).

Ampliar

Desde la perspectiva de los especialistas en recursos humanos, el 68% cree que las amistades en el trabajo benefician el clima laboral y tienen un impacto “bueno o muy bueno” en el desempeño de los talentos. Entre las razones más destacadas están que refuerzan el buen clima laboral (65%), disminuyen el estrés (47%), fortalecen el sentido de pertenencia (47%), mejoran el compromiso (38%) e incrementan el rendimiento (32%).

Además, el 72% de los expertos en RR. HH. considera que las amistades influyen en la permanencia de los talentos en las organizaciones. Sin embargo, el 64% de las organizaciones no fomentan activamente estas relaciones, solo un 36% reconoce hacerlo.

Entre las acciones para incentivar amistades laborales están promover el trabajo en equipo y proyectos colaborativos (45%), organizar actividades de integración (15%), fomentar espacios compartidos o áreas comunes (10%), crear canales de comunicación interna (10%), organizar after office o eventos (10%), reconocer el compañerismo (5%) e incluir dinámicas grupales en programas de bienestar (5%).

Ampliar

Diego Tala, Director de Laborum.com en Jobint, resume el impacto de estos hallazgos: “Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, y las relaciones que formamos ahí influyen mucho en cómo nos sentimos y en nuestro desempeño".

“Los datos muestran que estos vínculos no solo hacen más grato el día a día, sino que fortalecen el compromiso con el trabajo y con quienes compartimos cada jornada”, agregó.

Este estudio subraya la importancia de las amistades laborales como un factor clave para mejorar el clima organizacional, la satisfacción de los empleados y la retención del talento en las empresas.