Hombre muere baleado dentro de un vehículo en Lo Prado

La víctima de 54 años fue interceptada por al menos cuatro sujetos durante la madrugada de este domingo.

Verónica Villalobos

Santiago

Un hombre chileno de 54 años falleció tras recibir un disparo al interior de un vehículo en calle Los Copihues, comuna de Lo Prado.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando Carabineros recibió la alerta de un automóvil detenido con una persona herida en su interior.

Pese a la atención de personal policial y del SAMU, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. La Fiscalía Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer el caso.

Según informó el comisario Danilo Sepúlveda, las primeras indagatorias y cámaras de seguridad muestran que al menos cuatro personas abordaron el vehículo antes de huir del lugar. En la escena se halló una vainilla percutada y aún se investiga el momento exacto en que la víctima fue herida.

Las diligencias continúan para determinar los móviles del ataque, así como la identidad de los responsables.

