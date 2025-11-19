;

Rusia lanza ataques con drones contra ciudades de Ucrania: hay 9 muertos y decenas de heridos

Los ataques rusos ocurren en momentos que el presidente ucraniano realiza una gira europea con el fin de generar apoyo para sus fuerzas armadas.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus ataques diarios con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que hace temer un duro invierno.

En horas de la noche, se registraron ataques rusos contra varias regiones ucranianas, causando la muerte de nueve personas en la ciudad de Ternópil.

Debido a la emergencia, el país quedó bajo alerta aérea, y las autoridades de varias ciudades del oeste pidieron a sus ciudadanos actuar con precaución.

La reacción de Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo en redes sociales que “varios edificios de nueve pisos fueron alcanzados (...). Se sabe que decenas de personas han resultado heridas y, lamentablemente, nueve han fallecido”.

Según las autoridades, otros ataques rusos con drones también dejaron al menos 36 heridos en la región de Járkiv, en el este del país. Esto ocurre en momentos que el mandatario realiza una gira europea con el fin de generar apoyo para sus fuerzas armadas.

