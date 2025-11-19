;

Retiran más de 80 toldos azules durante operativo en barrio Meiggs: comerciantes encendieron barricadas

Personal de Control de Orden Público (COP) disuadió a los comerciantes ambulantes que buscaban instalarse en el lugar.

Juan Castillo

Richard Jiménez

01:24

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros y personal de seguridad municipal de Santiago realizaron un operativo en conjunto en el barrio Meiggs, lo cual terminó con el retiro de más de 80 toldos azules.

El despliegue de personal policial y de seguridad se concentró en Sazie, en la intersección con Exposición, a eso de las 01:00 a.m. de este miércoles.

A través de altavoces, Carabineros pidió el despeje de la calle a quienes la tenían tomada para el comercio ambulante.

Revisa también:

ADN

Hubo algunos que se opusieron y encendieron barricadas en el lugar, sin embargo, rápidamente personal de Control de Orden Público (COP) disuadió a quienes querían seguir instalándose con toldos azules.

Así lo detalló el comandante Pablo Hernández, Jefe Operativo Nocturno Metropolitano de la policía uniformada.

Encienden barricadas incendiarias, obstaculizan la vía para evitar la acción de carabineros, lo cual motiva que nosotros, a través del equipo mecanizado de Control de Orden Público, se tuvo que hacer el despeje”, señaló.

“Se logró un despeje de aproximadamente unos 80 toldos azules que estaban instalados, con lo cual muchos prefirieron retirarse a raíz de lo que estaba aconteciendo", complementó.

En total, más de 80 de los toldos azules fueron retirados, y no hubo detenidos por este procedimiento policial realizado durante la madrugada.

Tu contenido empezará después de la publicidad